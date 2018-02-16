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В Луганській області на хабарі затримали заступника міського голови

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Заступника Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час одержання хабара на суму 135 тис. грн. Про це в мережі Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2017 року високопосадовець вимагав від директора будівельної компанії гроші у розмірі 10% від вартості об’єкту будівництва при виконанні цією компанією будівельних робіт з ремонту електричних мереж, приміщень систем опалення, водопостачання та водовідведення будівлі однієї з лікарень міста Сєвєродонецька.

15 лютого під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 135 тис грн посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому та посереднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Слідчими та прокурорами проводиться комплекс невідкладних слідчих-розшукових дій для документування злочинної діяльності, тривають обшуки за місцем проживання та роботи чиновника. Найближчим часом прокурорами до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. На цей час перевіряється причетність службової особи до вчинення інших корупційних злочинів на території області. Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині поліція на хабарі затримала заступника одного з міських голів.

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