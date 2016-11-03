В "ДНР" подорожал проезд

С 1 октября в так называемой ДНР людям подняли зарплаты на 20%. Правда, только тем, кто работает официально и платит налог "республике". Ранее, как сообщает источник, средняя зарплата была 7,5 тыс. руб. теперь почти 10 тыс. руб. В пересчете на нашу валюту это 4 тыс. 30 гривен.

Также "власти ДНР" подняли цену за проезд в маршрутках на 2 руб.

На вопрос журналиста УНН, хватает ли этого на жизнь при условии, что продукты питания в "республике" дороже, местные жители сообщили, что "кормятся" с помощью Украины. Многие получают пенсии, выплаты беженцев или выплаты за новорожденных от Украины. Так, что этого вполне хватает для жизни.

Напомним, около 60% местных жителей Донецкой области проигнорировали повестки о призыве в ряды боевиков "ДНР".