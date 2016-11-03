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15 марта, 19:03 • 115314 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166888 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138132 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130567 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112880 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101445 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "ДНР" подорожал проезд

В "ДНР" подорожал проезд

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В "ДНР" подняли зарплаты и цену за проезд. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители Донецка.

С 1 октября в так называемой ДНР людям подняли зарплаты на 20%. Правда, только тем, кто работает официально и платит налог "республике". Ранее, как сообщает источник, средняя зарплата была 7,5 тыс. руб. теперь почти 10 тыс. руб. В пересчете на нашу валюту это 4 тыс. 30 гривен.

Также "власти ДНР" подняли цену за проезд в маршрутках на 2 руб.

На вопрос журналиста УНН, хватает ли этого на жизнь при условии, что продукты питания в "республике" дороже, местные жители сообщили, что "кормятся" с помощью Украины. Многие получают пенсии, выплаты беженцев или выплаты за новорожденных от Украины. Так, что этого вполне хватает для жизни.

Напомним, около 60% местных жителей Донецкой области проигнорировали повестки о призыве в ряды боевиков "ДНР".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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