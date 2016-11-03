В "ДНР" подорожчав проїзд
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. В “ДНР” підняли зарплати і ціну за проїзд. Про це кореспонденту УНН повідомили жителі Донецька.
З 1 жовтня в так званій ДНР людям підняли зарплати на 20%. Щоравда, тільки тим, хто працює офіційно і платить податок “республіці”. Раніше, як повідомляє джерело, середня зарплата була 7,5 тис. руб. Тепер майже 10 тис. руб. У перерахунку на нашу валюту це 4 тис. 30 гривень.
Але також “влада ДНР” підняла ціну за проїзд в маршрутках на 2 руб.
На питання журналіста УНН, чи вистачає цього на життя за умови, що продукти харчування в “республіці” дорожче, місцеві жителі повідомили, що “годуються” за допомогою України. Багато хто отримує пенсії, виплати біженців або виплати за новонароджених від України. Так, що цього цілком вистачає для життя.
Нагадаємо, близько 60% місцевих жителів Донеччини проігнорували повістки щодо призову до лав бойовиків “ДНР”.