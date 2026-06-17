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В Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию еще из 23 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Из 23 населенных пунктов Синельниковщины принудительно эвакуируют почти 3800 детей. В общей сложности этот район уже покинули более 49,5 тысячи местных жителей.

В Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию еще из 23 населенных пунктов

В Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.  

Детали

"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковщины начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской громадах. В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 ребят, - говорится в сообщении.

Еще из 7 громад района продолжается эвакуация взрослых".

Ганжа сообщил, что в целом из Синельниковщины уже выехали более 49,5 тыс. человек, а из Никопольщины – почти 750 жителей.

Гуманитарная катастрофа на оккупированной Херсонщине: Украина вместе с МККК готовят эвакуацию людей07.05.26, 18:19 • 5931 просмотр

Ольга Розгон

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Днепропетровская область