В Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию еще из 23 населенных пунктов

В Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковщины начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской громадах. В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 ребят, - говорится в сообщении.

Еще из 7 громад района продолжается эвакуация взрослых".

Ганжа сообщил, что в целом из Синельниковщины уже выехали более 49,5 тыс. человек, а из Никопольщины – почти 750 жителей.

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