В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция

В Днепре правоохранительные органы разоблачили членов организованной преступной группы, которые занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Среди перечня незаконных "товаров" были автоматы, гранаты и патроны. Цена за эти "товары" колебалась от 5 до 120 тысяч гривен, а общая сумма продажи составила 400 тысяч гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Днепре в результате следственных действий была разоблачена группа местных жителей, которая занималась незаконной переработкой и продажей оружия и боеприпасов. Потенциальных покупателей члены организованной преступной группы искали через мессенджеры.

Правоохранители установили всех участников и составили перечень предлагаемых ими "товаров", в который входили автоматы, гранаты и патроны. Цены на запрещенные товары варьировались от 5 до 120 тысяч гривен, а общий оборот группы оценили в 400 тысяч гривен.

Во время спецоперации одного из участников группы удалось задержать при попытке продажи винтовки за 75 тысяч гривен.

Добавим

Сейчас организатору и его сообщникам сообщено о подозрении за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения. Также им были избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сама статья для виновных предусматривает до семи лет лишения свободы.

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