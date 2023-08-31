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Смертельная стрельба в Днепре: адвокат задержанного патрульного прокомментировала ситуацию

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Патрульного, который нанес смертельный выстрел мужчине в Днепре, будет защищать адвокат и правозащитница Юлия Сегеда. В видеокомментарии она заявила, что полицейского не стоит держать под стражей, передает УНН.

Детали

Юлия Сегеда отметила, что если общество хочет, чтобы полиция его защищала, надо чтобы полиция умела не боядась защищать себя.

По словам Юлии Сегеды, поведение погибшего не имеет оправдания. Правозащитница попросила СМИ отнестись очень деликатно к публикациям на эту тему. Однако детали пока не может рассказать – ссылается на тайну следствия.

Сейчас полицейский задержан, будет суд, на котором изберут меру пресечения. Но, по мнению адвокатессы, нет никаких оснований держать подозреваемого под стражей.

Цитата

«Вы знаете: если я взяла этого подзащитного, то я для себя осознаю, что я на стороне справедливости», — сказала Юлия Сегеда.

Она поблагодарила за слова поддержки для патрульных, которые сейчас высказывают люди.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно – не бить полицейских.

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