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Смертельна стрілянина у Дніпрі: адвокатка затриманого патрульного прокоментувала ситуацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня.УНН. Патрульного, який завдав смертельного пострілу чоловікові у Дніпрі, захищатиме адвокатка і правозахисниця Юлія Сегеда. У відеокоментарі вона заявила, що поліцейського не варто тримати під вартою, передає УНН.

Деталі

Юлія Сегеда відзначила, що якщо суспільство хоче, щоб поліція його захищала, треба щоб поліція вміла та не боялася захищати себе.

За словами Юлії Сегеди, поведінка загиблого не має виправдання. Правозахисниця попросила ЗМІ поставитися дуже делікатно до публікацій на цю тему. Проте деталі поки не може розказати – посилається на таємницю слідства.

Наразі поліцейський затриманий, буде суд, на якому оберуть запобіжний захід. Але, на переконання адвокатеси, немає жодної підстави тримати підозрюваного під вартою.

Цитата

«Ви знаєте: якщо я взяла цього підзахисного, то я для себе усвідомлюю, що я на боці справедливості», — сказала Юлія Сегеда.

Вона подякувала за слова підтримки для патрульних, які зараз висловлюють люди.

Доповнення

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували їх із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

За фактом перевищення службових повноважень затримано поліцейського.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у події в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка, потрібно розібратися об’єктивно та додав, що якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, і однозначно – не бити поліцейських.

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