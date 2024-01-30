У Дніпрі затримано групу торгівців зброєю, які через месенджери пропонували "покупцям" автомати, гранати та набої - Нацполіція
Київ • УНН
У Дніпрі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів. Одного з учасників угруповання затримали під час спроби продажу гвинтівки за 75 тисяч гривень. А загалом вони продали зброї на 400 тисяч гривень.
У Дніпрі правоохоронні органи викрили членів організованої злочинної групи, які займалися незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів. Серед переліку незаконних "товарів" були автомати, гранати та набої. Ціна за ці "товари" коливалася від 5 до 120 тисяч гривень, а загалом їм вдалося продати зброї на 400 тисяч гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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У Дніпрі в результаті слідчих дій було викрито групу місцевих мешканців, котрі займалися незаконною переробкою та продажем зброї й боєприпасів. Потенційних покупців члени організованої злочинної групи шукали через месенджери.
Правоохоронці встановили усіх учасників групи та склали перелік пропонованих ними "товарів", до якого входили автомати, гранати та набої. Ціни на заборонені товари варіювалися від 5 до 120 тисяч гривень, а загальний обіг групи оцінився в 400 тисяч гривень.
Під час спецоперації одного з учасників групи вдалося затримати при спробі продажу гвинтівки за 75 тисяч гривень.
Організатору та його спільникам повідомлено про підозру за незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу. Також їм були обрані запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Сама стаття для винних передбачає до семи років позбавлення волі.
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