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Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
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Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
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СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
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В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
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Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
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Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
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Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
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Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
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Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
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