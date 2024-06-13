У Дніпрі пролунали два вибухи - ЗМІ

Звуки двох вибухів чули жителі Дніпра, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".

Спочатку повідомлялось про один вибух. Через пару хвилин пролунав повторний вибух.

В Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Армія рф атакувала Новомосковськ на Дніпропетровщині: сталася пожежа