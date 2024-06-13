У Дніпрі пролунали два вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Дніпрі сталися два вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Звуки двох вибухів чули жителі Дніпра, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".
Спочатку повідомлялось про один вибух. Через пару хвилин пролунав повторний вибух.
В Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Армія рф атакувала Новомосковськ на Дніпропетровщині: сталася пожежа12.06.24, 09:57 • 39961 перегляд