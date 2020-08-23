В Госпогранслужбе рассказали о незаконных мигрантах на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На участке границы с Беларусью несвойственное перемещение незаконных мигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
“За 7 месяцев этого года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Зато зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, среди которых преобладают табачные изделия и товары народного потребления. Также обнаружено 40 единиц оружия, большинство из которых — холодное”, — говорится в сообщении.
Напомним, у Госпогранслужбы Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью.
Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, поскольку правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан.