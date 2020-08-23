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Українські прикордонники надійно охороняють кордон з Білоруссю – голова ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Держприкордонслужби України достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. Про це заявив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Українські прикордонники надійно охороняють кордон з Білоруссю – голова ДПСУ

“На даний час підрозділи прикордонної служби України охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Ми залучили додаткові сили та засоби, аби забезпечити належний захист кордону. Ці заходи спрямовані в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною”, — сказав Дейнеко.

Зазначається, що голова ДПСУ сьогодні, під час перебування на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Київської та Чернігівської областей, особисто перевірив готовність підрозділів до виконання завдань. Він додав, що українські прикордонники збирають та враховують всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони кордону.

“В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів. Крім того, залучено необхідні резерви, в тому числі катери „Safe Boat 27“ мобільного прикордонного загону „Дозор“, що були отримані в рамках міжнародної технічної допомоги. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів”, — повідомили в ДПСУ.

Додається, що українські прикордонники щоденно забезпечують оформлення близько 5 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України. При цьому на даний момент на кордоні з Білоруссю працюють 7 пунктів пропуску. Ще більше — 10 пунктів пропуску наразі тимчасово закриті рішенням уряду України з березня місяця у зв’язку з заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

“Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю”, — підкреслив Дейнеко.

Як повідомляв УНН, з 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти, адже уряд тимчасово призупинив угоду з Білоруссю про безвізові поїздки громадян.

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