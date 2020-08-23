Украинские пограничники надежно охраняют границу с Беларусью - председатель ГНСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Госпогранслужбы Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. Об этом заявил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной”, — сказал Дейнеко.
Отмечается, что председатель ГНСУ сегодня, во время пребывания на украинском-белорусском участке границы в пределах Киевской и Черниговской областей, лично проверил готовность подразделений к выполнению задач. Он добавил, что украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы.
“В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера „Safe Boat 27“ мобильного пограничного отряда „Дозор“, полученные в рамках международной технической помощи. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов”, — сообщили в ГПСУ.
Добавляется, что украинские пограничники ежедневно обеспечивают оформление около 5000 человек на въезд и выезд из Украины. При этом на данный момент на границе с Беларусью работают 7 пунктов пропуска. Еще больше — 10 пунктов пропуска временно закрыты решением правительства Украины с марта месяца в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
“У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью”, — подчеркнул Дейнеко.
Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, поскольку правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан.