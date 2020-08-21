Україна призупиняє безвіз із Білоруссю: нові правила поїздок

"З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти. З початком осені набуває чинності постанова Кабінету міністрів України "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною.



"Прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами", - додали в ДПСУ.



Також повідомляється, що за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад два десятки чужих та понад 1300 недійсних.



"Громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами", - уточнили у ДПСУ.



Нагадаємо, у травні уряд прийняв проект постанови про часткове зупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян. Міністерство закордонних справ тоді пояснило, що виїзд українців до Білорусі за закордонними паспортами дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю і захистити громадян.