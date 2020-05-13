В МЗС розповіли, навіщо зупинили безвіз з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство закордонних справ пояснило, що виїзд українців до Білорусі за закордонними паспортами дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю і захистити громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“13 травня 2020 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що згідно з рішенням уряду, з 1 вересня 2020 року виїзд громадян України в Республіку Білорусь буде здійснюватися із закордонними паспортами.
“Новий порядок виїзду дозволить: покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів; зменшити час проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується спеціальними приладами”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що використання закордонних паспортів вирішить питання проведення безпомилкової перевірки інформації щодо того, чи є обмеження у перетині з боку уповноважених державних органів та за базами Інтерполу. Через те, що дані у внутрішньому паспорті про особу не дублюються латиницею, це унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документа.
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Вказано, що використання закордонного паспорту також удосконалить процедуру прикордонного контролю і буде запобігати випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки), оскільки він має низький ступінь захисту.
“Заплановане відтермінування нового порядку до 1 вересня цього року надасть можливість подорожуючим у разі потреби завчасно оформити закордонні паспорти на території України. Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь і не планують найближчим часом відвідання України, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України”, — додали у пресслужбі.
Також вказано, що громадянам України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, не потрібно хвилюватись — при їх поверненні в Україну Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме за внутрішніми паспортами.
“Для громадян України — жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Республіки Білорусь.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю.