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В МЗС розповіли, навіщо зупинили безвіз з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство закордонних справ пояснило, що виїзд українців до Білорусі за закордонними паспортами дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю і захистити громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

В МЗС розповіли, навіщо зупинили безвіз з Білоруссю

“13 травня 2020 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що згідно з рішенням уряду, з 1 вересня 2020 року виїзд громадян України в Республіку Білорусь буде здійснюватися із закордонними паспортами.

“Новий порядок виїзду дозволить: покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів; зменшити час проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується спеціальними приладами”, — вказано у повідомленні.

Також зазначається, що використання закордонних паспортів вирішить питання проведення безпомилкової перевірки інформації щодо того, чи є обмеження у перетині з боку уповноважених державних органів та за базами Інтерполу. Через те, що дані у внутрішньому паспорті про особу не дублюються латиницею, це унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники пояснили, чому для подорожі до Росії потрібен буде закордонний паспорт

Вказано, що використання закордонного паспорту також удосконалить процедуру прикордонного контролю і буде запобігати випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки), оскільки він має низький ступінь захисту.

“Заплановане відтермінування нового порядку до 1 вересня цього року надасть можливість подорожуючим у разі потреби завчасно оформити закордонні паспорти на території України. Громадяни України, які проживають на території Республіки Білорусь і не планують найближчим часом відвідання України, можуть оформити закордонні паспорти у Посольстві України в Мінську або Консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткуванням для опрацювання паспортних клопотань громадян України”, — додали у пресслужбі.

Також вказано, що громадянам України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, не потрібно хвилюватись — при їх поверненні в Україну Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме за внутрішніми паспортами.

“Для громадян України — жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Республіки Білорусь.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю.

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