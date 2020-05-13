Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Уряд прийняв проект постанови про часткове зупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, передає кореспондент УНН.
Так, Кабінет міністрів України проголосував за прийняття проекту постанови про про часткове зупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян.
Як повідомлялося в УНН раніше, попри пандемію коронавірусу, у Білорусі провели парад до "Дня перемоги". Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко закликав не робити поспішних висновків і не засуджувати країну за проведення параду на "День перемоги", незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.