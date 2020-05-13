Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю

Так, Кабінет міністрів України проголосував за прийняття проекту постанови про про часткове зупинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян.

Як повідомлялося в УНН раніше, попри пандемію коронавірусу, у Білорусі провели парад до "Дня перемоги". Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко закликав не робити поспішних висновків і не засуджувати країну за проведення параду на "День перемоги", незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.