Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство приняло проект постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, передает корреспондент УНН.
Так, Кабинет министров Украины проголосовал за принятие проекта постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.
Как сообщалось в УНН ранее, несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси провели парад ко "Дню победы". Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не делать поспешных выводов и не осуждать страну за проведение парада на "День победы", несмотря на пандемию коронавируса в мире.