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Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью

Киев • УНН

 • 17589 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство приняло проект постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, передает корреспондент УНН.

Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью

Так, Кабинет министров Украины проголосовал за принятие проекта постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщалось в УНН ранее, несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси провели парад ко "Дню победы". Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не делать поспешных выводов и не осуждать страну за проведение парада на "День победы", несмотря на пандемию коронавируса в мире.

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