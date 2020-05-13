Кабмин принял решение о частичной остановке действия соглашения о безвизе с Беларусью

Так, Кабинет министров Украины проголосовал за принятие проекта постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщалось в УНН ранее, несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси провели парад ко "Дню победы". Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не делать поспешных выводов и не осуждать страну за проведение парада на "День победы", несмотря на пандемию коронавируса в мире.