В Держприкордонслужбі розповіли про незаконних мігрантів на кордоні з Білоруссю

“За 7 місяців цього року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Натомість зафіксовано і припинено близько 400 спроб незаконного переміщення товарів, серед яких переважають тютюнові вироби та товари народного споживання. Також виявлено 40 одиниць зброї, більшість з якої — холодна”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Держприкордонслужби України достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю.

Як повідомляв УНН, з 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти, адже уряд тимчасово призупинив угоду з Білоруссю про безвізові поїздки громадян.