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В Госдепе США заявили, что россии не место в Совете ООН по правам человека

В Госдепе США заявили, что россии не место в Совете ООН по правам человека

Киев • УНН

 • 258300 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Соединенные Штаты видели, как россия совершает военные преступления в Украине, и ей не место в Совете ООН по правам человека, заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга, пишет УНН со ссылкой на сайт правительства США.

Цитата

“Я бы сказал, что, по моему мнению, мы достаточно четко выразили свою позицию относительно подхода России к правам человека. Госсекретарь четко заявил, что мы видим, как россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко заявили, что россия должна понести ответственность за эти преступления, и, безусловно, я считаю, что представительство в органе, который занимается правами человека, не соответствует их действиям в Украине”, - заявил представитель Госдепа.

Дополнение

россия проводит агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, откуда ее изгнали после полномасштабного вторжения в Украину. Выборы пройдут 10 октября и, по оценкам дипломатов, рф на это имеет шансы, хотя ряд стран решительно выступает против.

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