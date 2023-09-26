росія веде агресивну передвиборчу кампанію, щоб повернутися до Ради ООН з прав людини

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росія була виключена з головного органу ООН з прав людини у квітні минулого року після того, як її сили повномасштабно вдерлась до України. Тепер російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін. Компанія BBC отримала копію документа з викладом позиції, який росія поширює серед членів ООН із проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

У документі, з яким ознайомилася ВВС, кремль обіцяє знайти «адекватні вирішення питань прав людини» і прагне не допустити перетворення Ради на «інструмент, який є політичною волею однієї групи країн», що розуміється як посилання на Захід. Дипломати заявили, що рф сподівається відновити певний міжнародний авторитет після того, як її звинуватили у порушеннях прав людини в Україні та всередині її власних кордонів.

Останні докази цих порушень були надані Раді з прав людини у понеділок у звіті Комісії з розслідування подій в Україні. Ерік Моуз, голова комісії, заявив, що продовжують надходити докази військових злочинів, включаючи тортури, зґвалтування та напади на мирних жителів.

В окремій доповіді, підготовленій два тижні тому спеціальним доповідачем ООН з росії Маріаною Казаровою, йдеться, що ситуація з правами людини в росії також «значно погіршилася», а критики вторгнення зазнали довільних арештів, тортур і жорстокого поводження.

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Рада ООН з прав людини базується в Женеві і складається з 47 членів, кожен з яких обирається на три роки.

На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, росія боротиметься з Албанією та Болгарією за два місця у раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дипломати там заявили, що росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином вони заявили, що цілком можливо, що росія повернеться до Ради.

У документі з російською позицією, поширеному в ООН, йдеться, що вона хоче "просувати принципи співробітництва та зміцнення конструктивного взаємоповажного діалогу в Раді з метою пошуку адекватних вирішення питань прав людини".

Його основна ідея полягає в тому, що росія буде використовувати своє членство, «щоб запобігти посиленню тенденції перетворення СПЧ на інструмент, який служить політичній волі однієї групи країн». У ньому заявили, що не хочуть, щоб ця група «карала нелояльні уряди за їхню незалежну та зовнішню політику».

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росія була відсторонена від членства в Раді з прав людини у квітні 2022 року: 93 члени Генеральної Асамблеї ООН проголосували за, 24 проти та 58 утрималися. У своєму позиційному документі росія звинувачує "Сполучені Штати та їх союзників" у втраті членства.

У доповіді, підготовленій цього місяця трьома передвиборчими групами - UN Watch, Фондом прав людини та Центром з прав людини Рауля Валленберга, - зроблено висновок про те, що росія "не відповідає вимогам" для членства в СПЛ. Великобританія заявила, що «рішуче виступає проти» пропозиції росії знову приєднатися до Ради з прав людини.

Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що росія вчинила звірства в Україні, її лідера було звинувачено Міжнародним кримінальним судом у військових злочинах і продемонстровано крайню неповагу до Статуту ООН.

"Ідея про те, що росія може повернутися до Ради з прав людини, є образою самої концепції прав людини та небезпечним кроком назад, який може підірвати довіру до неї", - сказав він.

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