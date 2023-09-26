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россия ведет агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека

россия ведет агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека

Киев • УНН

 • 213061 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. россия проводит агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, откуда ее выгнали после полномасштабного вторжения в Украину. Выборы пройдут 10 октября и, по оценкам дипломатов, рф на это имеет шансы, хотя ряд стран решительно выступает против, пишет BBC, передает УНН.

Детали

россия была исключена из главного органа ООН по правам человека в апреле прошлого года после того, как её силы полномасштабно вторглись в Украину. Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок. Компания BBC получила копию документа с изложением позиции, который россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. Голосование состоится в следующем месяце.

В документе, с которым ознакомилась ВВС, кремль обещает найти «адекватные решения вопросов прав человека» и стремится не допустить превращения Совета в «инструмент, являющийся политической волей одной группы стран», что понимается как ссылка на Запад. Дипломаты заявили, что рф надеется восстановить определенный международный авторитет после того, как ее обвинили в нарушениях прав человека в Украине и внутри ее собственных границ.

Последние доказательства этих нарушений были предоставлены Совету по правам человека в понедельник в отчете Комиссии по расследованию событий в Украине. Эрик Моуз, председатель комиссии, заявил, что продолжают поступать доказательства военных преступлений, включая пытки, изнасилования и нападения на мирных жителей.

В отдельном докладе, подготовленном две недели назад специальным докладчиком ООН по России Марианой Казаровой, говорится, что ситуация с правами человека в россии также «значительно ухудшилась», а критики вторжения подверглись произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению.

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Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на три года.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты там заявили, что Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Таким образом они заявили, что вполне возможно, что Россия вернётся в Совет.

В документе с российской позицией, распространенном в ООН, говорится, что она хочет "продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога в Совете с целью поиска адекватных решений вопросов прав человека".

Его основная идея заключается в том, что россия будет использовать свое членство, «чтобы предотвратить усиление тенденции превращения СПЧ в инструмент, который служит политической воле одной группы стран». В нем заявили, что не хотят, чтобы эта группа «наказывала нелояльные правительства за их независимую и внешнюю политику».

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россия была отстранена от членства в Совете по правам человека в апреле 2022 года: 93 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за, 24 против и 58 воздержались. В своем позиционном документе россия обвиняет "Соединенные Штаты и их союзников" в потере членства.

В докладе, подготовленном в этом месяце тремя предвыборными группами - UN Watch, Фондом прав человека и Центром по правам человека Рауля Валленберга, - сделан вывод о том, что россия "не соответствует требованиям" для членства в СПЧ. Великобритания заявила, что «решительно выступает против» предложения россии вновь присоединиться к Совету по правам человека.

Теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что Россия совершила зверства в Украине, ее лидер был обвинен Международным уголовным судом в военных преступлениях и продемонстрировал крайнее неуважение к Уставу ООН.

"Идея о том, что россия может вернуться в Совет по правам человека, является оскорблением самой концепции прав человека и опасным шагом назад, который может подорвать доверие к ней", - сказал он. 

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