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В Держдепі США заявили, що росії не місце в Раді ООН з прав людини

В Держдепі США заявили, що росії не місце в Раді ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 258302 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сполучені Штати бачили, як росія вчиняє воєнні злочини в Україні, і їй не місце в Раді ООН з прав людини, заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу, пише УНН із посиланням на сайт уряду США.

Цитата

“Я б сказав, що, на мою думку, ми досить чітко висловили свою позицію щодо підходу росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачимо, як росія скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Ми чітко заявили, що росія має понести відповідальність за ці злочини, і, безумовно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не відповідає їхнім діям в Україні”, - заявив речник Держдепу.

Доповнення

росія проводить агресивну передвиборчу кампанію, щоб повернути собі місце у Раді ООН з прав людини, звідки її вигнали після повномасштабного вторгнення в Україну. Вибори пройдуть 10 жовтня і, за оцінками дипломатів, рф на це має шанси, хоча низка країн рішуче виступає проти.

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