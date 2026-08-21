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В День Независимости Украины собирают саммит "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

Лидеры «коалиции желающих» встретятся 24 августа 2026 года. Встреча пройдет с дистанционным участием заместительницы генерального секретаря НАТО Радмилы Шекеринской.

В День Независимости Украины собирают саммит "коалиции желающих"

Саммит "коалиции желающих" созывают 24 августа, в День Независимости Украины, сообщили в НАТО в пресс-релизе, пишет УНН.

В понедельник, 24 августа 2026 года, заместительница Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская примет дистанционное участие во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

- отметили в НАТО.

Как сообщается, речь идет о встрече лидеров.

Уход Стармера и Макрона угрожает существованию "коалиции желающих" - The Telegraph03.08.26, 06:32 • 30105 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
НАТО
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Украина