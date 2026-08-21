В День Независимости Украины собирают саммит "коалиции желающих"
Киев • УНН
Лидеры «коалиции желающих» встретятся 24 августа 2026 года. Встреча пройдет с дистанционным участием заместительницы генерального секретаря НАТО Радмилы Шекеринской.
Саммит "коалиции желающих" созывают 24 августа, в День Независимости Украины, сообщили в НАТО в пресс-релизе, пишет УНН.
В понедельник, 24 августа 2026 года, заместительница Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская примет дистанционное участие во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц
Как сообщается, речь идет о встрече лидеров.
Уход Стармера и Макрона угрожает существованию "коалиции желающих" - The Telegraph03.08.26, 06:32 • 30105 просмотров