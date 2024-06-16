В Демократической Республике Конго по меньшей мере семь человек погибли во время протестов против насилия, спровоцированных нападениями исламистских повстанцев, которые связывают с Исламским государством. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В восточной провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго по меньшей мере семь человек погибли во время беспорядков, которые возникли от протестов против всплеска насилия.

Инциденты стали результатом нападений предполагаемых исламистских повстанцев.

По информации властей, повстанческая группировка Объединенные демократические силы (ADF), которую связывают с Исламским государством, совершила нападение на деревню Майикенго в начале этой недели, в результате чего погибло более 40 человек. Ранее они также совершили нападения на другие деревни в провинции, в результате чего погибли более 80 человек.

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