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У Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули в протестах проти насильства

Київ • УНН

 • 27948 перегляди

Щонайменше семеро людей загинули під час протестів на сході Демократичної Республіки Конго проти насильства з боку ісламістських повстанців, пов'язаних з ІДІЛ, які нещодавно вбили понад 40 осіб.

У Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули в протестах проти насильства

У Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули під час протестів проти насильства, спровокованих нападами ісламістських повстанців, які пов’язують з Ісламською державою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У східній провінції Північне Ківу у Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули під час заворушень, які виникли від протестів проти сплеску насильства.

Інциденти стали результатом нападів ймовірних ісламістських повстанців.

За інформацією влади, повстанське угруповання Об’єднані демократичні сили (ADF), яке пов’язують з Ісламською державою, вчинило напад на село Майікенго на початку цього тижня, у результаті чого загинуло понад 40 осіб. Раніше вони також здійснили напади на інші села в провінції, в результаті чого загинули понад 80 людей.

У Конго затонуло судно, на борту якого був 271 пасажир15.06.24, 14:32 • 16701 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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Reuters
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