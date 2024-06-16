У Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули в протестах проти насильства
Київ • УНН
Щонайменше семеро людей загинули під час протестів на сході Демократичної Республіки Конго проти насильства з боку ісламістських повстанців, пов'язаних з ІДІЛ, які нещодавно вбили понад 40 осіб.
У Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули під час протестів проти насильства, спровокованих нападами ісламістських повстанців, які пов’язують з Ісламською державою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У східній провінції Північне Ківу у Демократичній Республіці Конго щонайменше семеро людей загинули під час заворушень, які виникли від протестів проти сплеску насильства.
Інциденти стали результатом нападів ймовірних ісламістських повстанців.
За інформацією влади, повстанське угруповання Об’єднані демократичні сили (ADF), яке пов’язують з Ісламською державою, вчинило напад на село Майікенго на початку цього тижня, у результаті чого загинуло понад 40 осіб. Раніше вони також здійснили напади на інші села в провінції, в результаті чого загинули понад 80 людей.
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