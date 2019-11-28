В ГБР подтвердили, что пришли с обысками к дому Зверобой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Государственном бюро расследований подтвердили информацию о проведении обысков в доме волонтеры Маруси Зверобой (Елена Беленькая — ред.) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
“Могу подтвердить, что обыски действительно проводили ГБР... в производстве, которое касается угроз Президенту (Украины Владимиру Зеленскому — ред.)”, — сказала Иванова.
Как сообщалось ранее, адвокат Зверобой рассказал об обысках дома у Зверобой из-за угроз Зеленскому.
Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федины и военнослужащей Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении народному депутату от фракции “Европейская солидарность” Софии Федины и военнослужащей Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.