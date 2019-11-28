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В ДБР підтвердили, що прийшли з обшуками до будинку Звіробій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про проведення обшуків в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька — ред.) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському. Про це журналісту УНН повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

“Можу підтвердити, що обшуки дійсно проводили ДБР... в провадженні, яке стосується погроз Президенту (України Володимиру Зеленському —ред.)”, — сказала Іванова.

Як повідомлялося раніше, адвокат Звіробій розповів про обшуки вдома у Звіробій через погрози Зеленському.

Нагадаємо, відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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