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Погрози Зеленському: ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань у тісній співпраці та за оперативного супроводу Служби безпеки України скерували до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України та громадянці”, — йдеться в повідомленні.

Також, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народної депутатки України.

Як нагадує ДБР, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України та громадянка, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу “YouTube” та в соціальній мережі “Facebook”, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Нагадаємо, відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Українські Національні Новини

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