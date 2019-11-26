Угрозы Зеленскому: ГБР направило в ГПУ проект сообщение о подозрении Федине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” София Федына и военнослужащему Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины действующей народной депутатке Украины и гражданке”, — говорится в сообщении.
Также, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины.
Как напоминает ГБР, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге “YouTube” и в социальной сети “Facebook”, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.
Напомним, открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.