В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали
Киев • УНН
В Дагестане произошел взрыв на АЗС во время работ с бензовозом. По меньшей мере 5 человек погибли, среди них один ребенок, еще 10 пострадали. Спасатели не тушат пожар из-за угрозы повторных взрывов.
В Дагестане, рф, прогремел взрыв на АЗС. Как сообщают российские Telegram-каналы, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали, передает УНН.
Инцидент произошел в районе села Новый Хушет в Дагестане, вспыхнул начавшийся пожар. На место выехало более 10 бригад скорой помощи.
В округе исчез свет. Предварительно взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом.
Добавим
Известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, среди них один ребенок. 10 человек пострадали.
По данным Baza, российские спасатели до сих пор не приступали к тушению пожара, поскольку сохраняется угроза повторных взрывов.