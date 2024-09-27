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В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали

В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 15:51  •  5179 просмотра

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В Дагестане произошел взрыв на АЗС во время работ с бензовозом. По меньшей мере 5 человек погибли, среди них один ребенок, еще 10 пострадали. Спасатели не тушат пожар из-за угрозы повторных взрывов.

В Дагестане, рф, прогремел взрыв на АЗС. Как сообщают российские Telegram-каналы, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали, передает УНН.

Инцидент произошел в районе села Новый Хушет в Дагестане, вспыхнул начавшийся пожар. На место выехало более 10 бригад скорой помощи.

В округе исчез свет. Предварительно взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом.

Добавим

Известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, среди них один ребенок. 10 человек пострадали.

По данным Baza, российские спасатели до сих пор не приступали к тушению пожара, поскольку сохраняется угроза повторных взрывов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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