В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали

В Дагестане, рф, прогремел взрыв на АЗС. Как сообщают российские Telegram-каналы, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 - пострадали, передает УНН.

Инцидент произошел в районе села Новый Хушет в Дагестане, вспыхнул начавшийся пожар. На место выехало более 10 бригад скорой помощи.

В округе исчез свет. Предварительно взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом.

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Известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, среди них один ребенок. 10 человек пострадали.

По данным Baza, российские спасатели до сих пор не приступали к тушению пожара, поскольку сохраняется угроза повторных взрывов.