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У Дагестані пролунав вибух на АЗС: щонайменше 5 людей загинуло, ще 10 - постраждали

Київ • УНН

 • 17732 перегляди

У Дагестані стався вибух на АЗС під час робіт з бензовозом. Щонайменше 5 людей загинули, серед них одна дитина, ще 10 постраждали. Рятувальники не гасять пожежу через загрозу повторних вибухів.

У Дагестані, рф, пролунав вибух на АЗС. Як повідомляють російські Telegram-канали, щонайменше 5 людей загинули, ще 10 - постраждали, передає УНН.

Інцидент стався в районі села Новий Хушет у Дагестані, спалахнула почалася пожежа. На місце виїхало понад 10 бригад швидкої допомоги.

В окрузі зникло світло. Попередньо вибух стався під час проведення робіт із бензовозом.

Додамо

Наразі відомо, що внаслідок НП загинули щонайменше 5 людей, серед них одна дитина. 10 людей постраждали.

За даними Baza, російські рятувальники досі не приступали до гасіння пожежі, оскільки зберігається загроза повторних вибухів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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