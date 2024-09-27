У Дагестані пролунав вибух на АЗС: щонайменше 5 людей загинуло, ще 10 - постраждали
Київ • УНН
У Дагестані стався вибух на АЗС під час робіт з бензовозом. Щонайменше 5 людей загинули, серед них одна дитина, ще 10 постраждали. Рятувальники не гасять пожежу через загрозу повторних вибухів.
У Дагестані, рф, пролунав вибух на АЗС. Як повідомляють російські Telegram-канали, щонайменше 5 людей загинули, ще 10 - постраждали, передає УНН.
Інцидент стався в районі села Новий Хушет у Дагестані, спалахнула почалася пожежа. На місце виїхало понад 10 бригад швидкої допомоги.
В окрузі зникло світло. Попередньо вибух стався під час проведення робіт із бензовозом.
Додамо
Наразі відомо, що внаслідок НП загинули щонайменше 5 людей, серед них одна дитина. 10 людей постраждали.
За даними Baza, російські рятувальники досі не приступали до гасіння пожежі, оскільки зберігається загроза повторних вибухів.