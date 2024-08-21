В Чикаго пропалестинские протестующие столкнулись с полицией возле консульства Израиля

Пропалестинские демонстранты, собравшись перед израильским консульством в Чикаго, атаковали полицейский кордон. Полиция провела аресты, среди задержанных - трое журналистов. Сообщает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс и Анадолу.

Детали

После столкновений с полицией во время протеста, который начался у здания израильского консульства и перекинулся на прилегающие улицы, в Чикаго арестованы несколько человек.

Контекст

Митингующие призвали Соединенные Штаты прекратить поддержку Израиля. Десятки людей вблизи израильского консульства в Чикаго требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Полицейское управление Чикаго усилило меры безопасности в этом районе, направив большое количество полицейских, вооруженных дубинками, и офицеров в шлемах для подавления беспорядков.

Напряженность быстро возросла, однако полиция арестовала и оттеснила протестующих, конфисковав их плакаты и флаги.

В ходе мероприятия были арестованы несколько человек, в том числе трое журналистов. - сообщает Anadolu Agency.

Также сообщается, что тринадцать человек были арестованы во время протестов в понедельник, - большинство из них были связаны с "кратковременным нарушением" ограждения безопасности "в пределах видимости и слышимости United Center".

Напомним,

В Чикаго начался съезд Демократов, где Харрис и Уолз примут номинацию на выборах. Харрис неожиданно выступила перед делегатами, нарушив традицию и призвав к единству.