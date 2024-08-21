В Чикаго пропалестинские протестующие столкнулись с полицией возле консульства Израиля
Киев • УНН
Возле консульства Израиля в Чикаго произошли столкновения между пропалестинскими демонстрантами и полицией. Несколько человек арестованы, включая трех журналистов, полиция усилила меры безопасности.
Пропалестинские демонстранты, собравшись перед израильским консульством в Чикаго, атаковали полицейский кордон. Полиция провела аресты, среди задержанных - трое журналистов. Сообщает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс и Анадолу.
Детали
После столкновений с полицией во время протеста, который начался у здания израильского консульства и перекинулся на прилегающие улицы, в Чикаго арестованы несколько человек.
Контекст
Митингующие призвали Соединенные Штаты прекратить поддержку Израиля. Десятки людей вблизи израильского консульства в Чикаго требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Полицейское управление Чикаго усилило меры безопасности в этом районе, направив большое количество полицейских, вооруженных дубинками, и офицеров в шлемах для подавления беспорядков.
Напряженность быстро возросла, однако полиция арестовала и оттеснила протестующих, конфисковав их плакаты и флаги.
В ходе мероприятия были арестованы несколько человек, в том числе трое журналистов.
Также сообщается, что тринадцать человек были арестованы во время протестов в понедельник, - большинство из них были связаны с "кратковременным нарушением" ограждения безопасности "в пределах видимости и слышимости United Center".
Напомним,
В Чикаго начался съезд Демократов, где Харрис и Уолз примут номинацию на выборах. Харрис неожиданно выступила перед делегатами, нарушив традицию и призвав к единству.