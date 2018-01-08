В Чикаго активисты вышли на улицу с плакатом "Russia out of Crimea"

На улице российской столицы активисты вышли в том числе с плакатами: "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы - не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля". В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea".

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Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что количество политических заключенных, содержащихся в аннексированом Россией Крыму, превысило 60.