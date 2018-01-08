В Чикаго активісти вийшли на вулицю з плакатом "Russia out of Crimea"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Активісти в Москві (Росія) і Чикаго (США) 7 січня провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій в Сирії і в підтримку анексованого Росією Криму. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.
На вулиці російської столиці активісти вийшли в тому числі з плакатами: "Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії" і "Терористи - не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля". У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: "Russia out of Crimea".
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Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що кількість політичних в’язнів, яких утримують в анексованому Росією Криму, перевищила 60.