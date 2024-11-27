В Черном море обнаружен вражеский корабль с "Калибрами": что известно об угрозе

В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Всего он способен осуществить залп до 4 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В то же время в Азовском и Средиземном морях вражеских кораблей не зафиксировано.

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло 12 судов, пять из которых продолжили движение в сторону Босфора. К Азовскому морю перемещалось 5 судов, из которых одно прибыло из Босфора.

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"