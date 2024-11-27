В Черном море обнаружен вражеский корабль с "Калибрами": что известно об угрозе

ukenru
Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 83283 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 105329 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 115492 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 132057 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 110144 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 123182 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 123339 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 120997 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122937 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 176857 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скидки или ловушка? Как во время Черной пятницы не стать жертвой мошенников

Скидки или ловушка? Как во время Черной пятницы не стать жертвой мошенников

 • 16081 просмотра
Нехаммер предложил Трампу сделать Австрию площадкой для переговоров Украины и рф

Нехаммер предложил Трампу сделать Австрию площадкой для переговоров Украины и рф

 • 23093 просмотра
Никаких препятствий: главы МИД Украины и Польши сделали важное заявление об эксгумации жертв Волынской трагедии

Никаких препятствий: главы МИД Украины и Польши сделали важное заявление об эксгумации жертв Волынской трагедии

 • 15955 просмотра
Украина и Польша обсудили блокаду границы: о чем договорились

Украина и Польша обсудили блокаду границы: о чем договорились

 • 33586 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

 • 19784 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 116322 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 132059 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 134680 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 176857 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 238771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 1906 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 64091 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 89209 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

 • 115493 просмотра
"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

"Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

 • 99833 просмотра
Актуальное
В Черном море обнаружен вражеский корабль с "Калибрами": что известно об угрозе

В Черном море обнаружен вражеский корабль с "Калибрами": что известно об угрозе

Киев  •  УНН

 • 914 просмотра

Read in English

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с возможностью залпа 4 ракет. В Азовском и Средиземном морях вражеских кораблей нет.

В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Всего он способен осуществить залп до 4 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В то же время в Азовском и Средиземном морях вражеских кораблей не зафиксировано. 

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло 12 судов, пять из которых продолжили движение в сторону Босфора. К Азовскому морю перемещалось 5 судов, из которых одно прибыло из Босфора.

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"26 нояб. 2024, 04:53 • 101718 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
sredizemnoe-moreСредиземное море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
ukrainaУкраина