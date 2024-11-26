В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"
Киев • УНН
На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых имеет крылатые ракеты "Калибр". В Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.
В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 4 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли пока отсутствуют.
За минувшие сутки через Керченский пролив в интересах террористической страны было зафиксировано движение только одного судна, которое направлялось из Босфора в Азовское море. Судов, следующих в Черное море, не было.
Активность вражеского флота остается под постоянным наблюдением, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы.
Два корабля рф находятся в Черном море25 нояб. 2024, 04:38 • 107609 просмотров