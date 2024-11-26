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В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

Киев  •  УНН

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На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых имеет крылатые ракеты "Калибр". В Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 4 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Впрочем, в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли пока отсутствуют. 

За минувшие сутки через Керченский пролив в интересах террористической страны было зафиксировано движение только одного судна, которое направлялось из Босфора в Азовское море. Судов, следующих в Черное море, не было. 

Активность вражеского флота остается под постоянным наблюдением, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы.

Два корабля рф находятся в Черном море25 нояб. 2024, 04:38 • 107609 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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