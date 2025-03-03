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В Черном и Азовском морях российских кораблей нет - Генштаб

Киев • УНН

 • 36818 просмотра

В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 имеют крылатые ракеты "Калибр". Общее количество ракет на борту составляет 26 единиц, тогда как в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.

В Черном и Азовском морях российских кораблей нет - Генштаб

В Средиземном море по состоянию на 3 марта находятся четыре российских корабля, три из которых оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр". Общее количество ракет, которое эти корабли могут выпустить, достигает 26 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В то же время в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются.

Кроме того, в течение последних суток зафиксировано прохождение судов через Керченский пролив.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что вражеская сторона продолжает нарушать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Напомним

российские войска имеют успехи на Харьковщине, Донетчине и в Курской области рф. Так, враг продвинулся в Песчаном в Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызово в Харьковской области.

Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ02.03.25, 23:29 • 29633 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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