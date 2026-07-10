В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали лесной пожар, длившийся две недели

Пожар в Чернобыльской зоне, который тушили две недели, ликвидирован. Масштабного распространения огня не допущено, радиационный фон остается в пределах нормы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь. Горели лесная подстилка и валежник.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на значительные площади. Ситуация все время находилась под полным контролем