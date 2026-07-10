В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали лесной пожар, длившийся две недели
Киев • УНН
Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который длился две недели. Радиационный фон оставался в пределах нормы.
Пожар в Чернобыльской зоне, который тушили две недели, ликвидирован. Масштабного распространения огня не допущено, радиационный фон остается в пределах нормы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь. Горели лесная подстилка и валежник.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на значительные площади. Ситуация все время находилась под полным контролем
По результатам регулярных замеров, показатели радиационного фона в течение всего периода оставались в пределах природных значений и не превышали допустимых норм.
В Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесного пожара07.07.26, 19:20 • 2429 просмотров