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В Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесного пожара

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Спасатели ликвидировали возгорание на двух локациях в Чернобыльской зоне. Работы сосредоточены на одном локализованном очаге возгорания.

В Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесного пожара

Спасатели ликвидировали возгорание на двух локациях в Чернобыльской зоне и продолжают ликвидацию пожара на уже локализованном очаге возгорания. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Работы сосредоточены на одном очаге возгорания, который удалось локализовать, не допустив распространения огня на большую территорию

- говорится в сообщении.

Еще два очага пожара уже полностью ликвидированы. Ситуация остается контролируемой, а показатели радиационного фона соответствуют норме.

В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага04.07.26, 14:52 • 4133 просмотра

Ольга Розгон

Общество