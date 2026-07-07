В Чернобыльской зоне локализовали все очаги лесного пожара

Спасатели ликвидировали возгорание на двух локациях в Чернобыльской зоне и продолжают ликвидацию пожара на уже локализованном очаге возгорания. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Работы сосредоточены на одном очаге возгорания, который удалось локализовать, не допустив распространения огня на большую территорию - говорится в сообщении.

Еще два очага пожара уже полностью ликвидированы. Ситуация остается контролируемой, а показатели радиационного фона соответствуют норме.

В Чернобыльской зоне потушили пожар на 130 га, еще есть три очага