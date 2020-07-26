В Черновцах нашли склад контрабандистов с товаром на более 1,1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Черновцах обнаружили около 44 тыс. пачек сигарет без акцизных марок стоимостью в более 1,1 млн гривен, которые контрабандисты хранили в одном из гаражей и планировали отправить в Румынию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“В Черновцах нашли склад контрабандистов с товаром на более 1 миллионов гривен. Почти 44 тысячи пачек сигарет контрабандисты собрали в одном из гаражей областного центра, чтобы впоследствии нелегально отправить в Румынию”, — говорится в сообщении.
Указано, что пограничники Черновицкого отряда обнаружили табачные изделия во время следственно-оперативных мероприятий с сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины в Черновицкой области.
Сообщается, что мероприятия проходили в рамках уголовного производства, которое начали по сообщению главного оперативно-розыскного отдела Черновицкого пограничного отряда по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
“Обнаруженные сигареты, которые были без марок акцизного сбора в упаковках известных брендов, изъяли. Ориентировочная стоимость конфиската составляет около 1,17 млн гривен”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, на Закарпатье за сутки пограничники трижды помешали табачным контрабандистам “штурмовать” границу.