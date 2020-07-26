У Чернівцях знайшли склад контрабандистів з товаром на понад 1,1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Чернівцях виявили близько 44 тис. пачок сигарет без акцизних марок, вартістю в понад 1,1 млн грн, які контрабандисти зберігали в одному з гаражів і планували відправити до Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“В Чернівцях знайшли склад контрабандистів з товаром на понад 1 мільйон гривень. Майже 44 тисячі пачок сигарет контрабандисти зібрали в одному з гаражів обласного центру, щоб згодом нелегально відправити у Румунію”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що прикордонники Чернівецького загону виявили тютюнові вироби під час слідчо-оперативних заходів зі співробітниками податкової міліції ДФС України в Чернівецькій області.
Повідомляється, що заходи проходили в рамках кримінального провадження, яке розпочали за повідомленням головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального Кодексу України.
“Виявлені сигарети, які були без марок акцизного збору в упаковках відомих брендів, вилучили. Орієнтовна вартість конфіскату складає близько 1,17 млн гривень”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Закарпатті за добу прикордонники тричі завадили тютюновим контрабандистам “штурмувати” кордон.