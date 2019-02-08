В Черновицкой области изъяли 140 тысяч пачек контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Черновицкой области у двух жителей с. Селятино обнаружено и изъято 280 ящиков сигарет марки "Ashima", производства Республики Молдова, без марок акцизного сбора Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.
"В среду, 6 февраля, работники Кицманской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции, отрабатывая сообщение от заявителя совершения двумя жителями Путильского района уголовного правонарушения, связанного с незаконным перемещением подакцизных товаров через государственную границу Украины, обнаружили на территории с. Селятино Путильского района автомобиль MITSUBISHI Pajero загруженого 32 ящиками сигарет без марок акцизного сбора", - говорится в сообщении.
В этот же день был осуществлен обыск грузовых транспортных средств жителя с. Русская Путильского района. В ходе указанных следственных действий обнаружено и изъято 280 (140 000 пачек) ящиков сигарет марки "Ashima", производства Республики Молдова, без марок акцизного сбора Украины.
По указанным фактам внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 199 и ч.1 ст. 204 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ предупредили контрабанду из Украины культурных и исторических ценностей.