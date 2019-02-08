В Чернівецькій області вилучили 140 тисяч пачок контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Чернівецькій області у двох мешканців с. Селятин виявлено та вилучено 280 ящиків цигарок марки "Ashima", виробництва Республіки Молдова, без марок акцизного збору України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.
"У середу, 6 лютого, працівники Кіцманської місцевої прокуратури спільно з співробітниками поліції, відпрацьовуючи повідомлення від заявника щодо вчинення двома мешканцями Путильського району кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним переміщенням підакцизних товарів через державний кордон України, виявили на території с. Селятин Путильського району автомобіль MITSUBISHI Pajero завантажений 32 ящиками цигарок без марок акцизного збору", - йдеться у повідомленні.
Цього ж дня був здійснений обшук вантажних транспортних засобів мешканця с. Руська Путильського району. У ході вказаних слідчих дій виявлено та вилучено 280 (140 000 пачок) ящиків цигарок марки "Ashima", виробництва Республіки Молдова, без марок акцизного збору України.
За вказаними фактами внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 199 та ч.1 ст. 204 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ попередили контрабанду з України культурних та історичних цінностей.