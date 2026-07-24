В Чернигове военным на блокпосту пытались передать замаскированную под бургер из McDonald's взрывчатку, есть задержанная - СБУ
Киев • УНН
На блокпосту в Чернигове задержали лицо, которое пыталось передать военнослужащим самодельную взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald's. Следователи проводят мероприятия, решается вопрос о подозрении.
На одном из блокпостов в Чернигове лицо пыталось передать военнослужащим самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из "McDonald's", оно задержано, сообщили в УСБУ и ГУНП в области, пишет УНН.
СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой задержали лицо, которое на одном из блокпостов в Чернигове пыталось передать военнослужащим самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из "McDonald's"
Сейчас следователи Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры, как указано, проводят необходимые процессуальные мероприятия.
"Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении", - отметили в СБУ.
Полиция Черниговщины опубликовала такой еще комментарий.
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