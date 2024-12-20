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В Чернигове депутаты уволили секретаря горсовета Ломако

В Чернигове депутаты уволили секретаря горсовета Ломако

Киев  •  УНН

 • 6593 просмотра

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Депутаты Черниговского городского совета досрочно прекратили полномочия секретаря Александра Ломако по его собственной просьбе. Председатель Черниговской ОВА призвал избрать нового секретаря для объединения депутатского корпуса.

Александру Ломако досрочно прекратили полномочия секретаря Черниговского городского совета, такое решение приняли депутаты местного совета, пишет УНН со ссылкой на Черниговский городской совет.

Детали

"Полномочия секретаря городского совета Александра Ломако досрочно прекращены решением Черниговского городского совета VIII созыва 20 декабря. Депутаты и депутаты поддержали его соответствующую просьбу", - говорится в сообщении.

7 декабря Ломако в своем видеообращении к черниговцам сообщил, что подает заявление об увольнении. 

На необходимость избрания нового секретаря сегодня указал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. 

"Продолжается сессия Черниговского городского совета. Обращаюсь к депутатам - сегодня важно избрать секретаря городского совета, который бы объединил депутатский корпус, усилил синергию избранных представителей общества", - написал Чаус в Telegram.

Напомним 

Ранее УНН писал, что исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако подал в отставку.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
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