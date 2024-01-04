В Черкасской области задержали банду фальсификаторов, которые продавали сигареты и алкоголь без акциза

В Черкасской области детективы Бюро Экономической Безопасности разоблачили банду, которая продавала сигареты и алкоголь без акцизных марок. В общем, во время обысков правоохранители изъяли поддельного товара на общую сумму более трех миллионов гривен. Об этом рассказали в пресс-службе БЭБ, передает УНН.

Ориентировочная стоимость изъятого - 3,6 млн грн. - поточнили в БЭБ.

Детали

В общем правоохранители провели 7 обысков в торговых и складских помещениях на территории Черкасской области.

Во время следственных действий они обнаружили и изъяли более 38 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога или с поддельными акцизами, одноразовые электронные сигареты без марок акцизного налога, и почти 700 тетрапаков с названиями известных брендов алкогольных напитков. Поддельного элитного алкоголя изъяли более 1000 литров.

По данным следствия фальсифицированный товар злоумышленники распространяли на территории Киевской, Черкасской, Запорожской и других областей Украины.

В Черкасской области Нацполиция разоблачила подпольный табачный цех в бывшей воинской части

Сейчас досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц причастных к этому преступлению.

Контрабанда электронных сигарет: и.о. руководителя Черновицкой таможни уволен