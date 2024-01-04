В Черкасской области задержали банду фальсификаторов, которые продавали сигареты и алкоголь без акциза
В Черкасской области сотрудники Управления защиты экономики в Черкасской области ликвидировали банду, которая торговала неподакцизными сигаретами и алкоголем, изъяв из незаконного оборота товаров на сумму 3,6 миллиона гривен.
Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак
Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.
В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году
В 2023 году Министерство финансов Украины выдало 41 000 транзитных деклараций и 182 разрешения на упрощение транзита в рамках "беспошлинного режима".
Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ
Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.
Поставляли в рф средства тактической медицины: СБУ заподозрила в сделке владельца компании, производящей изделия из резины и пластмассы
Владельца украинской компании подозревают в контрабанде медицинских товаров в россию для использования в военных целях.
Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы
Telegram-каналы оккупированного Крыма сообщают об атаке дронов, взрывы слышали в Евпатории и Новофедоровке.
Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.