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На Черкащині затримали банду фальсифікаторів, які продавали цигарки та алкоголь без акцизу

На Черкащині затримали банду фальсифікаторів, які продавали цигарки та алкоголь без акцизу

Київ • УНН

 • 29103 перегляди

У Черкаській області співробітники Управління захисту економіки в Черкаській області ліквідували банду, яка торгувала непідакцизними цигарками та алкоголем, вилучивши з незаконного обігу товарів на суму 3,6 мільйона гривень.

На Черкащині детективи Бюро Економічної Безпеки викрили банду, яка продавала цигарки та алкоголь без акцизних марок. Загалом, під час обшуків правоохоронці вилучили підробленого товару на загальну суму понад три мільйони гривень.  Про це розповіли в пресслужбі БЕБ, передає УНН.

Орієнтовна вартість вилученого – 3,6 млн грн.

– поточнили у БЕБ.

Деталі

Загалом правоохоронці провели 7 обшуків в торговельних і складських приміщеннях на території Черкаської області.

Під час слідчих дій вони виявили і вилучили понад 38 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими акцизами, одноразові електронні сигарети без марок акцизного податку, та майже 700 тетрапаків з назвами відомих брендів алкогольних напоїв. Підробленого елітного алкоголю вилучили понад 1000 літрів.

За даними слідства фальсифікований товар зловмисники розповсюджували на території Київської, Черкаської, Запорізької та інших областей України.

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Наразі досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб причетних до цього злочину.

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