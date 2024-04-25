В Черкасской области прогремели взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  112593 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  120802 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  119685 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  115593 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103532 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101660 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137102 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157675 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154210 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154093 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  212533 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  252496 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  515441 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  431844 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  477122 просмотра

В Черкасской области прогремели взрывы

Звуки, похожие на взрывы, раздались в Черкасской области Украины.

Война •   •  19094 просмотра
В Черкасской области прогремели взрывы

Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида

На Пекинском автосалоне компания Nissan Motor представила четыре концепт-кара, среди которых два электромобиля и два гибрида, ориентированные на китайский рынок.

Новости Мира •   •  17983 просмотра
Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида

На Киевщине объявлена воздушная тревога

В Киевской области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  20576 просмотра
На Киевщине объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

Украинские Воздушные Силы обнаружили скоростную цель, которая двигалась в направлении Миргорода.

Война •   •  21048 просмотра
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Полтавской и Сумской областях.

Война •   •  20262 просмотра
Зафиксирована ракетная угроза в Полтавской и Сумской областях

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня пингвинов. По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о пингвинах датируется 1487 годом

УНН Lite •   •  22188 просмотра
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Харькове задержали 35-летнего ранее гражданина Азербайджана, который обманул женщину на 13 000 гривен, разместив фиктивное объявление о пассажирских перевозках на оккупированные территории.

Война •   •  18386 просмотра
В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Война •   •  33036 просмотра
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Украинские пилоты проходят обучение по ведению воздушного боя на авиабазе во Франции, чтобы подготовиться к эксплуатации истребителей F-16, которые, как ожидается, прибудут в Украину этим летом.

Война •   •  28337 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в восточных и южных регионах.

Война •   •  19005 просмотра
российская тактическая авиация действует на востоке и юге Украины