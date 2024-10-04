В Черкасской области ночью уничтожили 5 вражеских дронов

В Черкасской области уничтожили 5 вражеских беспилотников во время ночной воздушной тревоги. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Есть новости от наших защитников. Во время ночных тревог они минусовали еще 5 вражеских БпЛА в небе над областью. Прошло без пострадавших. Разрушений инфраструктуры тоже нет - сообщил Табурец.

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