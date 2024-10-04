В Черкасской области ночью уничтожили 5 вражеских дронов
Киев • УНН
Украинские защитники уничтожили 5 вражеских беспилотников над Черкасской областью во время ночных воздушных тревог. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.
В Черкасской области уничтожили 5 вражеских беспилотников во время ночной воздушной тревоги. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Есть новости от наших защитников. Во время ночных тревог они минусовали еще 5 вражеских БпЛА в небе над областью. Прошло без пострадавших. Разрушений инфраструктуры тоже нет
Над Украиной ночью сбили 9 из 19 «шахедов». Враг атаковал объекты критической инфраструктуры4 октября 2024, 06:25 • 7776 просмотров