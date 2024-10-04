На Черкащині вночі знищили 5 ворожих дронів
Київ • УНН
Українські захисники знищили 5 ворожих безпілотників над Черкаською областю під час нічних повітряних тривог. Обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури.
У Черкаській області знищили 5 ворожих безпілотників під час нічної повітряної тривоги. Обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури. Про це повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Маємо новини від наших оборонців. Під час нічних тривог вони мінуснули ще 5 ворожих БпЛА в небі над областю. Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури теж немає
Над Україною вночі збили 9 із 19 "шахедів". Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури04.10.24, 09:25 • 16274 перегляди